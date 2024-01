Linciaggio social | il giornalismo a caccia di persone comuni

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 16 gennaio 2024) In inglese il caso della recensione della pizzeria della signora Giovanna di Sant’Angelo Lodigiano, che secondo la giornalista Selvaggia Lucarelli e il suo compagno chef sarebbe stata, presumibilmente, falsa o meglio un tentativo di promozione del locale, sarebbe una questione “petty”, insignificante, frivola, da poco. Non certo qualcosa da andare ad indagare per un giornalista. Ma se si decide di fare i Charles Bronson sulle cazzate della notte, se si opera come un cardiochirurgo a cuore aperto sulle piccole situazioni più o meno private e insignificanti, per poi ingigantirle, quando ci scappa il morto bisognerebbe dire alt, fermi tutti: i giornalisti facciano il loro mestiere, elevare le meschinate del signor Tizio o della signora Giovanna a notizia nazionale, se non si tratta di grave reato ai danni della collettività, solo perché si è molto seguiti, non potrebbe essere un uso ...