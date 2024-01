Limite di 30 km h in città | si parte con Bologna

Leggi su tuttotek

(Di martedì 16 gennaio 2024) Entra in vigore oggi, dopo un periodo di adeguamento, ildi 30 km/h sul territorio cittadino di. Ovviamente molte altrepotrebbero presto seguire il suo esempio Si tratta dell’ennesimo adeguamento agli standard europei: ildi 30 km/h nei centri urbani è ormai ormai in vigore da diversi anni in metropoli come Bruxelles, Londra, Madrid, Barcellona e Amsterdam. In realtà l’abbassamento dei limiti di velocità è una tendenza molto più diffusa di quanto si possa credere e nel prossimo futuro potrebbe riguardare, per differenti ragioni, tutte le tipologie di strade, sia urbane che extraurbane. Che sia per migliorare la sicurezza o per ragioni di tipo ecologico, non vi è scampo: la contravvenzione scatta senza pietà al superamento del, elevata sia in presenza che ...