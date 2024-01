L’imbroglio delle pensioni che peggiora la Fornero

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 16 gennaio 2024) Dopo una campagna elettorale costruita sul “superamento della legge” e su una “riforma” che avrebbe dovuto essere il primo atto al governo ora alla Lega di Matto Salvini tocca fare i conti con la realtà. Il sottosegretario leghista al Lavoro Claudio Durigon in un’intervista a Repubblica spiega che non hanno “rinunciato ad abolire la legge” ma si stanno “avvicinando”. Con una perifrasi dolce Durigon ammette quindi che non ci sarà nessuna possibilità di mantenere le promesse della campagna elettorale. “Faremo una riformaper un decennio – dice il sottosegretario – incentivando a restare al lavoro nei settori in cui c’è bisogno. E favorendo l’uscita con 41 anni di contributi negli altri”. Inutile dire che per indorare la pillola il ...