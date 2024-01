Liliana Segre al memoriale | “Quando sono qui torno alla deportazione”

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 16 gennaio 2024) Ieri la senatrice a vita, 93 anni, si è recata a Milano per la visita aldella Shoah, in occasione della visita della commissione Antidiscriminazione del Senato al Binario 21, da cui partivano i treni per Auschwitz. Con lei anche il presidente del Senato Ignazio La Russa., che presiede la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio eviolenza del Senato, ha visitato ilinsieme ad altri esponenti politici, come il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. “Nonpiù la vecchia cheadesso,quella ...