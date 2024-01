Libano vs Cina – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 16 gennaio 2024) Rischiando la potenziale eliminazione con una sconfitta mercoledì 17 gennaio, ilcontinua la sua campagna di Coppa d’Asia all’Al Thumama Stadium con un incontro infrasettimanale contro la. Entrambe le squadre non hanno trionfato nell’esordio: i Cedri hanno subito una sconfitta per 3-0 contro il Qatar, mentre i cinesi si sono dovuti accontentare di un pareggio per 0-0 con il Tagikistan. Il calcio di inizio divsè previsto alle 12:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIl secondo mandato di Miodrag Radulovic come allenatore delnon è iniziato come sperava, con la sua squadra che ha perso entrambe le partite di quest’anno e si trova di fronte alla prospettiva di ...