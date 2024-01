L' ho sentita al telefono e avevo deciso | retroscena di Poletti sulla ristoratrice di Lodi

(Di martedì 16 gennaio 2024) È stata fissata domani l'autopsia sul corpo di Giovanna Pedretti nell'ambito dell'indagine avviata dalla Procura diper istigazione al suicidiomorte della. Gli investigatori svolgeranno analisi tecniche su telefoni e computer che sono stati sequestrati dai carabinieri. La titolare della pizzeria di Sant'Angelogiano è stata trovata morta domenica nelle acque del fiume Lambro dopo essere finita al centro delle polemiche per una recensione contro gay e disabili sul web. La vicenda, che è balzata agli onori di cronaca anche per il legame con Selvaggia Lucarelli, finita nell'occhio del ciclone con l'accusa di aver messo alla gogna la proprietaria della pizzeria, è stata lanciata sul tavolo del dibattito a Pomeriggio 5, il programma targato Mediaset e condotto da Myrta Merlino. A interloquire ...

L'educazione affettiva e sessuale nelle scuole è una necessitàin primis dai giovani ed è diventato argomento di attualità, purtroppo in seguito ai ... in partenariato con ilDonna " ...Accertamenti investigativi verranno svolti anche sulla cartella clinica e suldi Pedretti. ... Pedretti - a quanto lei stessa ha raccontato ai carabinieri che l'hannosabato pomeriggio -...La vittima della violenza, avvenuta lo scorso maggio, è una manager di 32 anni. Oggi la prima sentenza con rito abbreviato: 3 anni e 7 mesi di carcere ...In collegamento con Merlino, Poletti ha raccontato: "Venerdì l'ho sentita per la prima volta e siamo stati più di un'ora al telefono. La mia trasmissione in radio prevede tre ospiti. Talmente mi aveva ...