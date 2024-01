L’ex GF George Ciupilan aggredito | mostra i lividi sui social | “Colpa della popolarità”

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 16 gennaio 2024)concorrente del Grande Fratello 2022-2023,, è statoper strada e si èto suiper denunciare l’accaduto.sul volto, occhi gonfi, una spalla che non si può muovere e il torace ammaccato. Appare così in un video sul suo profilo Instagram e su TikTok,. Il ventunenne racconta l’accaduto ai followers, ringraziandoli per i loro messaggi. Che cosa è successo.Leggi anche: La protagonista di Beverly Hills 90210 shock: “Sto morendo, organizzo il mio funerale”ai tempi del Grande Fratello“Uno scotto per la” “Ciao, purtroppo queste sono le mie condizioni. Devo fare ancora degli accertamenti ortopedici per quanto riguarda la ...