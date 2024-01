L’eterno ritorno del Real Madrid di Ancelotti

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 16 gennaio 2024) In una giornata luminosa del 1811, Friedrich Nietzsche se ne stava seduto su una roccia del lago di Silvaplana, in Engadina. Guardando il paesaggio alpino attorno ha un’improvvisa intuizione: il mondo è fatto di elementi finiti che non si creano e non si distruggono, e che eternamente sono destinati a tornare. È l’idea del, di un tempo non lineare ma circolare, in cui l’universo muore e rinasce costantemente. Sicuramente ne avrete fatto esperienza. La perdita momentanea delle coordinate storiche attorno, che per un attimo sembrano inadeguate al tempo dell’esperienza. Dentro questo abisso, in cui il fiume del passato e quello del futuro confluiscono, potete chiaramente vedere la faccia di Carloche alza il sopracciglio, entra su un campo da calcio con le mani in tasca e, sorridente, alza l’ennesimo trofeo ...