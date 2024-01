Lelli&Associati | il partner B2B che aiuta le aziende a trovare clienti e potenziare il business

ARBITRO:di Cesena. RETI: 8' st Sanna, 30' st Capicchioni. Ammoniti: Brisku, Diotallevi, Iobbi, Imola, Dipollina. UNDER 17 " 15ª giornata Campionato Nazionale serie C girone B Rimini FC - U. S. ...... oppure si opterà per un cambio di destinazione d'uso, a danno dei diportisti e non solo Corrisponde al vero, che è intenzione dell'amministrazione di abbattere il ponteper creare posti barca ...Forlì-Cesena, 16 gennaio 2024 – L’attuale contesto socioeconomico è uno scenario sempre più complesso per le aziende, alla costante ricerca di soluzioni efficaci per acquisire nuovi clienti e sviluppa ...I lavori alle scuole di Scarlino Scalo proseguono come da programma. I cantieri, nei due plessi della frazione, quello in via Turati che ospita il nido e la scuola d’infanzia e l’altro in via Lelli, s ...