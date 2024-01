Legge fine vita bocciata in Veneto | il testo torna in commissione - Zaia | Per malati terminali procedura è già possibile

Nientesulvita in Veneto. Il consiglio regionale, riunitosi oggi, non ha approvato il progetto legislativo "Liberi Subito", presentato dall'Associazione Luca Coscioni. Il voto non ha passato i ...Secondo me, questanon è nostra competenza, sarà facilmente impugnata dal Governo'. E ancora: ... Poi, sempre sul dibattito sulla pdl dell'associazione Coscioni sulvita, ha detto la sua ...LEGGI ANCHE: Fine vita, Zaia: “Il Veneto non autorizza niente, ma è immorale l’assenza di una legge” PRO VITA: AUSPICHIAMO CHE STOP SIA DEFINITIVO IN VENETO “Esprimiamo soddisfazione per lo stop al ...La proposta di legge si compone di cinque articoli ... per il semplice fatto che il percorso sul fine vita è già stato definito dalla sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale, che ha ...