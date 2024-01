Legge bavaglio | giornalisti contro | «Ne sarebbero danneggiati tutti»

(Di martedì 16 gennaio 2024) AI LETTORI. Di seguito, la presa di posizione del sindacato deiFnsi sulla norma che proibirà di pubblicare le ordinanze cautelari fino alla conclusione dell’udienza preliminare. Lasarà discussa oggi, 16 gennaio, in Commissione Politiche dell’Unione europea in Senato.

Per il 18 gennaio, alle ore 11, è fissata (anche in teleconferenza) la seduta del Consiglio Direttivo dell'Ast, aperta a tutti i componenti di ... ()

Nella stagione degli scioperi convocati contro il governo “delle destre” anche prima di conoscere i provvedimenti finali per i quali si decide la ... (liberoquotidiano)

Sogna una riforma che metta il bollo sulla veridicità delle notizie : questa va bene, quella no. Somiglia molto al Ministero della Verità di George ... (ilfattoquotidiano)

“Repubblica” ha montato un caso lanciando l’allarme libertà di stampa per una legge bavaglio bis di iniziativa FdI. Che non esiste . E ha raccontato ... (secoloditalia)

Al Presidente Mattarella chiediamo di non firmare unache mina la corretta informazione. Unche si aggiunge alla stretta del ministro Nordio sulle intercettazioni e alla riforma ...... quindi, 'questo è l'ennesimoall'informazione, oltre che rappresentare un ulteriore ... Da qui la richiesta al Presidente della Repubblica Mattarella di non firmare unacon una norma di ...Oggi il disegno di legge Calderoli sull'Autonomia differenziata approda al Senato, prima deve passare la foglia di fico dei Lep.Il sindacato dei giornalisti Rai contro il divieto di pubblicazione delle ordinanze cautelari. L'appello a Mattarella: non firmi la legge. A Campobasso, sit-in davanti alla Prefettura ...