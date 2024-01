Legami con i Fratelli Musulmani E Benzema denuncia il ministro francese Darmanin

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 gennaio 2024) Non ci sta il calciatoreKarimad essere etichettato come fiancheggiatore dell'organizzazione islamistae per questo hato ildegli Interni di Parigi, Gerald, per diffamazione. Come riporta Rtl, lo scorso ottobre, ilaveva affermato che l'ex stella rosso del Real Madrid, aveva "noti" con i, un'organizzazione islamista e oggi è partita la querela. Il vincitore del Pallone d'Oro 2022 era stato preso di mira dadopo aver pubblicato a metà ottobre su X un messaggio di sostegno agli abitanti di Gaza, vittime secondo lui di "bombardamenti ingiusti" di Israele in risposta al ...