Lecce | il report dell’allenamento | c’è una novità in gruppo

- Oltre 87mila interventi richiesti e 4368 codici rossi totali: sono i dati del servizio ... che emergono dallo specificoeffettuato dal direttore, Maurizio Scardia. Per la precisione sono ...... che comprende i Centri per l'Impiego di Campi Salentina, Casarano, Galatina, Gallipoli,, Maglie, Martano, Nardò, Poggiardo, Tricase. Per conoscere le offerte di lavoro, cliccare su 2°...È ripresa questo pomeriggio la preparazione del Lecce, reduce dal KO di misura arrivato in casa della Lazio. I giallorossi, ...LECCE – Pronto soccorso sotto pressione nella Asl di Lecce, la media dell’afflusso giornaliero è di 185-190 ingressi. Picco in questo periodo raggiunto a causa dell’influenza stagionale e del Covid. E ...