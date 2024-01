LeBron e Davis show | guarda LA Lakers - Oklahoma City

I Lakers (21 - 21) vincono in casa contro i Thunder (27 - 13). Poco ispirato Gilgeous - Alexander, frenato dalla difesa di LA; dall'altra parte, invece,hanno vita facile. E così 64 punti arrivano da dentro l'area ed entrambi chiudono con percentuali superiori al 50%. Guarda gli ...Decisivi i soliti Anthony(doppia doppia da 27 punti e 15 rimbalzi) eJames (25 punti e decisivo soprattutto nel finale). Successo anche per i Boston Celtics , capaci di espugnare ...Un increscioso incidente è capitato ieri sera a LeBron James in un momento di riposo in panchina durante la partita vinta dai Lakers contro gli Oklahoma City Thunder. Un tifoso, non ...Gli Utah di Fontecchio battono Indiana, bene anche Banchero che con i suoi 20 punti permette a Orlando di avere la meglio su New York ...