Le previsioni meteo per il 17 gennaio 2024

(Di martedì 16 gennaio 2024) Roma Molte nuvole in transito nel corso della giornata con possibilità di piogge sparse, a tratti più intense nel pomeriggio. In serata e nottata ancora tempo instabile con nuvole e precipitazioni. Temperature comprese tra +7°C e +15°C. Lazio Giornata all’insegna del tempo instabile su tutta la regione con cieli nuvolosi associati a piogge e acquazzoni sparsi, generalmente di debole o moderata intensità. Nessuna variazione in serata e nottata con nuvole e precipitazioni. NAZIONALE AL NORD Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge sparse, neve sulle Alpi fin verso i 700 metri su quelle centrali e orientali e oltre i 1500 su quelle occidentali. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale tra Liguria, Emilia e Triveneto. AL CENTRO Sia al mattino che ...