Le pensioni reggono Il governo deve ringraziare Fornero

(Di martedì 16 gennaio 2024) Oltre ad aver aumentato l'occupazione nel 2023, la tanto vituperata riforma ha preservato il sistemastico. Le eccezioni (come quota 100 o 102) ci sono costate finora 48 miliardi. Il report di Itinerari Previdenziali

I sindacati, Cgil, Cisl e Uil fanno in conti in tasca alle famiglie riminesi dopo l'incremento delle rette giornaliere stabilite dalla ... Cimatti (Uil), gli aumenti si scontrano con stipendi e ...