Le parole di Zelensky a Davos | “Putin ci h rubato 12 anni di pace”

(Di martedì 16 gennaio 2024) Il numero dell’Ucraina Il Presidente ucraino Volodymyrda, in Svizzera ha preso parte alla 54esima edizione del World Economic Forum, tornando a parlare del suo paese. Sui social ha scritto: “Un incontro significativo con il segretario di Stato americano Anthony Blinken. Abbiamo discusso dell’ulteriore cooperazione in materia di difesa tra Ucraina e Stati Uniti”. Poi: “Contiamo sul continuo sostegno degli Stati Uniti, che è essenziale per il nostro Paese“, ha scritto ancorasu X, riferendo di aver informato Blinken e Jake Sullivan “dell’attuale situazione del campo di battaglia, dei compiti chiave per le forze di difesa ucraine quest’anno e dei mezzi necessari per adempierli”. “Siamo determinati a mantenere il nostro sostegno all’Ucraina e lavoriamo molto strettamente con il Congresso” : a ribadirlo il ...