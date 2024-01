Le nuove scoperte musicali della settimana – #1

(Di martedì 16 gennaio 2024) Trickster – Still Kicking Alla tenera età di 10 anni, Trickster scappò di casa con la speranza di riunire i suoi genitori. Questo primo atto di determinazione ha posto le basi per una vita piena di audacia e ambizione. Link Spotify Pacalo – Tiritirisette “Tiritirisette” è uno scioglilingua. Lo ascoltiamo qui con un tocco di modernità per renderlo attuale. Link Spotify Eric Wink – Seen Eric è un produttore, arrangiatore e polistrumentista che non ama altro che creare sapori pop senza tempo influenzati dal funk, dal soul, dalla disco, dal jazz e dalla bossa novavecchia scuola. Link Spotify Exodus Rising – Paradise Lost Exodus Rising, pionieri del Progressive Melodic Heavy Metal che intrecciano i racconti senza tempoBibbia, dal LibroGenesi all’Apocalisse, con un’abilità artistica senza ...

...anche per tramite della Conferenza delle Regioni al fine di garantire un tempo congruo per l'attuazione dei Lep e non lasciarele famiglie nella prima fase di attuazione delle...... le associazioni Sepino nel cuore e Officina creativa hanno chiesto alla d irigenza del Parco Nazionale Archeologico di Sepino di illustrare i risultati dei recenti scavi e delle. La ...La McLaren è diventata la prima squadra di Formula 1 a svelare la propria livrea per l'imminente stagione 2024.Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...