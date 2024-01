Le Iene Show 2024 | anticipazioni | servizi e scherzi di oggi | 16 gennaio

(Di martedì 16 gennaio 2024) Le, interviste e streaming 16Italia 1 Stasera, martedì 16, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo lee idella puntata di stasera, 16La puntata di stasera, condotta da Veronica Gentili e dal comico Max Angioni, sarà piena dima non solo. A loro, come ogni settimana, spetterà il compito di introdurre i tanti ...

Nella prima puntata di C'è Posta Per Te 2024 della nuova stagione, in onda sabato 13 gennaio 2024, è andata in scena la storia struggente di ... (tvpertutti)

Non c'è coraggio, se va la canzone latinoamericana allora fanno tutti grandidel sabato sera ... La televisione si vede meno anche perché una volta se volevi vedere, ad esempio, Le, alle 8:30 ...... Gianluigi Nuzzi lo ha scritto in una storia Instagram con 'The Benny Hill' come sottofondo ...queste ore paragonano il debunking che spiega perché una notizia è falsa al giornalismo modello...Le Iene Show 2024: anticipazioni, servizi, ospiti, scherzi, interviste e streaming della puntata di oggi, 16 gennaio, ore 21,20 su Italia 1 ...Stasera, martedì 16 gennaio 2024, in prima serata su Italia 1 (ore 21,20) va in onda Le Iene. Lo storico programma di Italia 1 per questa edizione vede tante novità. Al timone dello show la ...