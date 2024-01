Le donne esposte a violenze nel loro Paese hanno diritto allo status di rifugiate | la sentenza della Corte Ue

(Di martedì 16 gennaio 2024) È undellenel, vederericonosciuto lodiin Europa. E in caso di rischio effettivo deve scattare la “protezione sussidiaria”. A stabilirlo è laC-621/21di giustizia dell’Unione europea, chiamata a esprimersi sul caso di una cittadina turca, di origine curda e di confessiona musulmana, fuggita in Bulgaria: la donna, divorziata, ha dichiarato di essere stata costretta a sposarsi dalla sua famiglia e di essere poi stata picchiata e minacciata dal marito. Proprio nel timore di essere rimpatriata, ha fatto domanda di protezione internazionale: il giudice bulgaro ha sottoposto la questione alla ...

... in mostra sarannoimmagini dal progetto sui Castelli di Federico II nell'Italia ... Leritratte nella serie su Scanno, immortalate nei loro costumi realizzati a mano, appaiono come opere d'...... le stampe create dal sapiente occhio della fotografa tedesca sarannoinsieme per la prima ... Leritratte nella serie su Scanno, strette nei loro costumi realizzati a mano, assomigliano a ...Con "Hilde in Italia - Arte e vita nelle fotografie di Hilde Lotz-Bauer" il Museo di Roma-in Trastevere dedica la prima grande retrospettiva di Hilde Lotz-Bauer (1907-1999), che con la ...Per la prima volta esposte insieme, le stampe create dal sapiente occhio di Hilde Lotz-Bauer, compongono l'esposizione fotografica che sarà ospitata al Museo di Roma in Trastevere dal 17 gennaio al 5 ...