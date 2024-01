“Le disuguaglianze non dipendono dai meriti Sono frutto del potere economico che estrae rendite da lavoratori e consumatori e influenza la politica” – L’analisi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 gennaio 2024) Disuguaglianza. Ilal servizio di pochi, il poderoso rapporto appena pubblicato da Oxfam, è ricchissimo di dati, anche molto aggiornati, sulle dimensioni, le tendenze e le caratteristiche della disuguaglianza, soprattutto dei redditi e della ricchezza, a livello internazionale e nel nostro paese. Ed è anche punteggiato di motivi di preoccupazione per il presente e il futuro, che l’ampiezza dellee le loro caratteristiche (perché non conta solo di quanto sei più ricco di me ma anche perché lo sei) ampiamente giustificano. Leggendo il rapporto si potrà apprendere molto su numerosissimi aspetti della disuguaglianza contemporanea e difficilmente si potrà evitare di avvertire una sensazione di incredulità di fronte ad alcuni dati, come, ad esempio, quelli sull’entità dei patrimoni dei miliardari e sulla connessa estrema concentrazione ...