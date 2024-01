Le 5 verità che nessuno dice sul governo Meloni e i suoi vicini

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 16 gennaio 2024) L’Italia è diventato il Paese più stabile in Europa. Non è detto che ciò sia necessariamente un bene. Dipende ovviamente come «si usa» questa stabilità. Ma conviene ricordare come stanno i nostria cui molti si ispirano, prima di preoccuparsi troppo di Pozzolo e Solinas (con tutto il rispetto). In Francia Emmanuel Macron ha presentato una legge sull’immigrazione che è stata bocciata, ne ha presentata un’altra che è stata approvata con il voto di gollisti e lepeniani mentre un bel po’ di deputati di «En Marche» hanno votato contro. La ex premier Élisabeth Borne ha fatto approvare la contestata riforma delle pensioni e poi la loro finanziaria con l’articolo 49 della Costituzione gollista che evita il voto parlamentare (altro che la fantomatica onda neraana che mette la fiducia sulla finanziaria). Le Figaro fa notare come nel nuovo ...