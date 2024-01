Lazio | Lotito | “Mourinho esonerato? Non mi interessano i problemi degli altri”

Leggi su sportface

(Di martedì 16 gennaio 2024) “? Non mi interesso dei, non commento cose che non mi riguardano e non conosco, spero che non lo facciano glicon me. Ognuno sa quello che succede in casa sua, purtroppo non tutti hanno lo stesso buon gusto…”. Lo ha detto il presidente della, Claudioall’AdnKronos evitando commenti sull’allontanamento dell’allenatore portoghese dalla Roma. Solo poche parole, proprio mentre si sta per imbarcare assieme alla squadra biancoceleste sul volo per Riad, dove venerdì gli uomini di Sarri affronteranno l’Inter nella semifinale di Supercoppa. SportFace.