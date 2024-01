Lazio | la decisione di Felipe Anderson | occhio alla Juve e alla Premier

shock della proprietà giallorossa. Josè Mourinho è stato esonerato. Dopo i deludenti ... Roma eliminata dalla Coppa Italia per mano dellae costretta ai playoff di Europa League contro il ...Ladell'esonero di Mourinho, evidentemente, è stata presa alla luce del complicato rendimento in campionato, dell'eliminazione in Coppa Italia nel derby con lae del secondo posto in ...Cosa c'è dietro la decisione della Lega Serie A di spostare la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita Da questa domanda nasce il nuovo speciale di Radio FirenzeViola, un podcast ..."Credo che la decisione dell'esonero di Mourinho sia maturata qualche settimana fa, hanno aspettato le partite contro Lazio e Milan. Pensavo le ...