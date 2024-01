L’Azerbaijan non vuole nessuna donna nel comitato sul clima per la Cop29

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 16 gennaio 2024) Anche se l’anno è appena iniziato gli appuntamenti più importanti per discutere dell’emergenzatica sono già tutti in agenda, e fra questi spicca la, la conferenza delle Nazioni Unite sul contrasto al cambiamentotico, che avrà luogo il prossimo dicembre in Azerbaijan. A far discutere, tuttavia, è la scelta, annunciata dal presidente azero, Ilham Aliyev, di non inserirenelorganizzatore, che include quindi soli 28 uomini. Per fare un paragone recente, la Cop28 svoltosi negli Emirati Arabi a dicembre 2023 era composto, nel suoorganizzatore, al 63% da donne; la scelta azera è stata definitiva “regressiva” dalla campagna She Changeste, che ha ricordato che l’emergenzatica ...