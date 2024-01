Lavoro | il giuslavorista Vigorini | Dietro segnali positivi reali criticità | mismatch vera emergenza

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 gennaio 2024) Roma, 16 gen. (Labitalia) - "I dati sull'occupazione relativi a novembre 2023, pubblicati nei giorni scorsi dall'Istat, ci forniscono alcuniconfortanti che dimostrerebbero una progressiva ripresa del nostro mercato delincoraggianti che sembrano in evidente contraddizione rispetto ai dati economici del nostro paese nel quale, contestualmente, si sta registrando l'aumento dei prezzi e dei tassi d'inflazione unitamente alla bassa crescita economica, fattori che di per sé dovrebbero essere accompagnati dall'incremento della disoccupazione piuttosto che dalla sua diminuzione". Ad affermarlo, con Adnkronos/Labitalia, è ilSalvatore. "In questa prospettiva, appare evidente che la crescita registrata - avverte - non è certamente frutto di un mercato del ...