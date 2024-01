L’attacco alla libera informazione distrugge la democrazia | in Italia e nel mondo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 gennaio 2024) Prosegue lo sforzo erculeo e incessante del governo Meloni di ridurre lo Statono a una triste barzelletta. Con ogni evidenza lorsignori voglionore qualsiasi limite al loro arbitrio di farsi comodamente e sfacciatamente gli affari propri, una volta svolta la loro funzione di prefetti locali del potere globale e garantita assoluta fedele sudditanza ai reggitori dell’Impero occidentale, sempre più impegnati in guerre e genocidi per puntellare il loro dominio che sta andando in frantumi in tutto il. In, va detto, la commistione tra vizi privati in aumento e pubbliche virtù in diminuzione ha raggiunto livelli senza precedenti, accompagnandosi non casualmentemoltiplicazione delle attività, sia lecite che illecite, condotte dclasse politica in combutta ...