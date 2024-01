Lariano – Furto in abitazione | arrestato 28enne

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 gennaio 2024) I Carabinieri della compagnia di Velletri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino di nazionalità straniera, di 28 anni, poiché gravemente indiziato del reato diin. La notte del 10 maggio scorso i Carabinieri delle compagnie di Velletri e Colleferro intervennero a seguito della segnalazione di unin, commesso da due persone ai danni di un imprenditore di, nel corso del quale venne rubata anche un’autovettura di lusso della vittima. I militari, dopo aver intercettato il veicolo nel comune di Artena, preceduto da un Suv di grossa cilindrata, hanno dato il via ad un inseguimento terminato in breve tempo con l’uscita di strada del Suv e la fuga del conducente unitamente al complice a bordo del veicolo ...