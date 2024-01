L' annuncio choc di Shannen Doherty | Me ne sto andando | sto organizzando il mio funerale

Leggi su feedpress.me

(Di martedì 16 gennaio 2024), l’attrice di Beverly Hills 90210 che dal 2015 combatte contro un cancro al seno e nel suo podcast "Let's be clear" racconta l’evolversi della malattia, sottolineando di non aver intenzione di arrendersi e di amare molto la vita, nell’ultima puntata - in cui ha avuto ospite il suo miglior amico, Chris Cortazzo - ha annunciato di aver dato disposizioni per il suo. «So...