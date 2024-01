Landini Cgil | Antifascismo non è solo stato d' animo | la Costituzione va applicata da tutti

(Di martedì 16 gennaio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 16 gennaio 2024 "Vorrei far notare aquello che sta succedendo. Due anni fa hanno attaccato la nostra sede e fortunatamente la magistratura ha individuato e punito i responsabili. Essere antifascisti non è semplicemente unod', ma significa difendere la democrazia. CI sono forze e persone a cui non si dovrebbe più permettere di fare apologia di fascismo.dovrebbero applicare la, soprattutto quelli che ci hanno giurato sopra" lo ha detto il segretario dellaMaurizio, a margine della sua partecipazione all'assemblea di Fp. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

I lavoratori non possono essere chiamati ancora a pagare le crisi" lo ha detto il segretario dellaMaurizio, a margine della sua partecipazione all'assemblea di FpTutti dovrebbero applicare la Costituzione, soprattutto quelli che ci hanno giurato sopra" lo ha detto il segretario dellaMaurizio, a margine della sua partecipazione all'assemblea di ...(Agenzia Vista) "Questa questione va avanti da 12 anni e siamo ancora al punto di partenza. Come dicevamo già 12 anni fa, siccome la siderurgia ...La Costituzione "dice che siamo una Repubblica fondata sul lavoro, non sul lavoro precario. Per noi la precarietà è il male assoluto, ...