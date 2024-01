L’allure casual di questo soprabito invernale viene rimpiazzata da un’eleganza classica e rétro

Leggi su amica

(Di martedì 16 gennaio 2024) Mai pensato che giaccone trapuntato e cintura potessero andare d’accordo? Difficile. Perché quando si pensa acaldo e pratico per affrontare le gelide temperature invernaliin mente soltanto di aggiungere una sciarpa. Invece con il semplice gesto di stringere in vita una cintura si può rinnovare un capo di solito esclusivamente funzionale e magari un po’ noioso.del giaccone trapuntato cambia infatti completamente quandoaggiunta una cintura. Ma non solo. Questa inedita combinazione nasconde anche altri segreti che possono rendere ancora più vario e sostenibile il nostro armadio. Come ci dimostrano Aimee Song e il brand Hermès. ...