L’AI trasformerà l’economia globale Scenari ed equilibri futuri secondo l’Fmi

(Di martedì 16 gennaio 2024) Giorgia Meloni lo aveva detto in occasione della conferenza stampa di inizio anno, lo scorso 4 gennaio: l’Intelligenza Artificiale può essere anche un’opportunità da cogliere, ma allo stato dei fatti è più una minaccia al mercato del lavoro che altro. Tradotto, deve essere governata se si vogliono trarre dei benefici. In una manciata di giorni è arrivata la gran cassa del Fondo monetario internazionale, o meglio del suo numero uno, Kristalina Georgieva. Che, in un discorso pubblicato sul blog del Fmi, ha fatto sue certe preoccupazioni. “Siamo sull’orlo di una rivoluzione tecnologica che potrebbe far ripartire la produttività, stimolare la crescitae aumentare i redditi in tutto il mondo. Tuttavia potrebbe anche sostituire posti di lavoro e aggravare la disuguaglianza”, ha esordito Georgieva. “Il rapido progresso dell’Intelligenza Artificiale ha affascinato il ...