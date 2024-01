L’agente vola in Arabia Saudita | accelerata improvvisa | vicina la firma con il Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 16 gennaio 2024) Tempo di Supercoppa in casa, ma non solo, tante le trattative sviluppatesi nelle ultime settimane per il club. Ci siamo, tra poco più di 48 ore partirà l’assalto delalla Supercoppa italiana in scena in, con il primo round che vedrà i campioni d’Italia impegnati contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, in grado di risultare più volte vincitore in questi anni sugli azzurri. Solo chi uscirà vincitore tra le due compagini potrà poi sfidare la vincente tra Inter e Lazio per il trofeo che manca in casadal 2014, quando a Doha, dopo una sfida infinita, il team di Rafa Benitez, guidato da un immenso Higuain, uscì vincitore sulla Juventus. Supercoppa e non solo:per ilin! Una ...