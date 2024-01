“La vita è più importante della crescita economica” | attivisti di Greenpeace disegnano sulla neve il messaggio ai potenti di Davos

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 gennaio 2024) “Life over growth”, ossia “Laè più”: mentre aè in corso il 54esimo World Economic Forum (WEF), un gruppo didiha disegnatodell’altopiano del Dreibündenstein, tra le montagne Grigionesi, unrivolto aiTerra riuniti nella cittadina svizzera. L’opera, realizzata in collaborazione con l’artista britannico Simon Beck a oltre duemila metri di quota, ha un’estensione pari a quella di due campi di calcio ed esprime una chiara denuncia nei confronti del WEF, accusato dall’organizzazione ambientalista di promuovere da oltre mezzo secolo un modello economico che distrugge ...