La super rovesciata che ha vinto il Premio Puskas 2023 | Madruga in Novorizontino - Botafogo

È andato in scena nei giorni scorsi a Wuhan, in Cina, il nbsp; World Super Footballer Games , una gara amichevole di esibizione tra leggende europee e ... (247.libero)

Il difensore del Botafogo Guilherme Madruga ha vinto il Premio Puskas per il 2023 per questa splendidadal limite dell'area nella sfida dello scorso giugno contro il ...40 -gol indi Bassanini annullato per fuorigioco. Grandissima giocata del classe '06. 45+1 - Finisce qui il primo tempo al 'Garilli'. Dominio assoluto per i biancorossi fin qui che ...Gueye sblocca il risultato, poi due centri del centrocampista del Metz: 3-0. Alle 18 Camerun-Guinea, alle 21 Algeria-Angola ...Accessoriata con borse originali, parabrezza e deflettori touring originali, estensione parafanghi ant e post, piastra Givi. Manutenzione maniacale, richiami sul modello effettuati,nessun graffio.