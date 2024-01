La storia di Giulio Zeppieri | grande promessa | il lampo nel 2022 e il recente cambio di allenatore

Leggi su oasport

(Di martedì 16 gennaio 2024) Segnali confortanti. Ne aveva bisognoperché le qualità tecniche non sono mai mancate, ma lo star bene fisicamente e mentalmente è imprescindibile per riuscire, specie in una pratica così competitiva come il tennis. Un 2024 iniziato con chiaro obiettivo: entrare nella top-100 del ranking ATP. La vittoria odierna, la sua prima nel tabellone principale di un Major, contro Dusan Lajovic agli Australian Open non è casuale ed è un frutto di un percorso che viene da lontano. Entrato nel circuito professionistico il 7 novembre 2016 iniziò la sua avventura nei Futures, diventando nel giro di un biennio presenza stabile nei Challenger dove aveva mostrato chiari segnali di vitalità. Nel 2019 le capacità del mancino laziale vennero fuori e già dal mese di gennaio lo si comprese con la semifinale raggiunta negli Australian Open junior. Disputando ...