La storia di Asia al centro di Skam 6

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 16 gennaio 2024) Nicole Rossi (Us Netflix) Nuove storie e nuovi personaggi sono pronti ad appassionare i fan diItalia. La serie adolescenziale tornerà su Netflix giovedì 18 gennaio con la sesta stagione. Dopo Eva, Martino, Eleonora, Sana ed Elia (ciascuno protagonista delle prime cinque stagioni), questa volta lasarà incentrata sul personaggio di, interpretata da Nicole Rossi. L’attrice romana si è fatta conoscere dal pubblico televisivo nel 2018, quando ha partecipato a Il Collegio, distinguendosi nel ruolo di leader e anticonformista, e nel 2020, quando si è aggiudicata la vittoria nell’ottava edizione di Pechino Express in coppia con Jennifer Poni. Due esperienze che hanno messo in risalto il carattere della Rossi, che in qualche modo sembra essere ricalcato anche nella suadi...