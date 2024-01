La serie cult torna con la settima stagione

Leggi su iodonna

(Di martedì 16 gennaio 2024) «A giugno tornerò sul set alla Garbatella». Così Antonello Fassari ha confermato la sua presenza nella nuovade I Cesaroni. In una lunga intervista al quotidiano la Repubblica, l’attore conferma che è in preparazione ladellatv andata in onda fino al 2014 e che ha tenuto incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori. Non solo. Fassari sarà nel cast e vestirà di nuovo i panni di Cesare, fratello del protagonista Giulio Cesaroni, interpretato da Claudio Amendola. ...