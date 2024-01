La scuola secondo Valditara che sul Made in Italy tentenna

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 16 gennaio 2024) "I numeri per ora sono incoraggianti. I tempi sono stati molto stretti", così il ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppein un'intervista alla Stampa commenta lo scarso successo del liceo delin, che dovrebbe essere inaugurato a settembre 2024. La sperimentazione, a cui aveva accennato anche la premier nell'aprile dello scorso anno durante il suo intervento al Vin, sembra aver raccolto pochissimi istituti disposti ad attivarla, a causa del ritardo con cui le scuole hanno ricevuto le indicazioni dal Miur. Come aveva raccontato il Foglio, la circolare inviata il 28 dicembre a scuole e regioni fissava come scadenza per l'attivazione delle prime classi del liceo delinil 15 gennaio. Tempi troppo ravvicinati per gli istituti. ...