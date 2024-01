La Roma ha esonerato José Mourinho

...José a nome di tutti noi all'ASper la passione e per l'impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso" José Mourinho, l'allenatore non è più il responsabile tecnico dell'As. ...José Mourinho non è più l'allenatore dell'A. S.. Lo ha annunciato la società con un post sui social network in cui ha fatto sapere che presto ...la notizia sembra che il tecnico sia statoL’AS Roma annuncia che José Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club con effetto immediato. Mourinho era stato annunciato come sessantesimo allenatore nella storia della Roma nel ...José Mourinho è stato esonerato dalla Roma. Attraverso una nota ufficiale, il club giallorosso ha annunciato che il portoghese non è più l’allenatore. Lo Special One “e i suoi collaboratori tecnici ...