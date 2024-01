La Roma di De Rossi nasce il giorno 16 | si riparte dalla difesa a 3 e dal rapporto con spogliatoio e tifosi

Leggi su sportface

(Di martedì 16 gennaio 2024) Daniele Deapre la sua avventura allail16 di gennaio, come il numero di maglia a cui ha legato il suo nome e che da quest’anno è passato sulla schiena di Leandro Paredes. Probabilmente solo una coincidenza, anche se con i registi e produttori Dan e Ryan Friedkin non si può dare per scontato. La mossa di affidare i gialloall’ex centrocampista è la scelta di una società che punta a lasciare intatto il legame con la piazza. Sotto la guida di Mou, l’Olimpico è sempre stato sold out. E con ogni probabilità, con un suo figlio in panchina, il popolo giallorosso continuerà a rispondere presente in massa sugli spalti. La stagione non è compromessa. Laè a cinque punti dal quarto posto e ha uno spareggio di Europa League da giocare. Dedovrebbe ripartire dal ...