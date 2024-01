La Roma dà il benservito a Mourinho | Grazie di tutto Josè

...europee infatti non sarebbe più una vetrina internazionale per la Schlein ma il suo "" ... C'è chi infatti arriva a dire che la vera sfida politica non sia ama proprio in Europa dove "La ...È l'ultimo fronte dello scontro- Palermo, una nuova puntata dopo la beffa dei finanziamenti ...il centrodestra isolano cercava un'alternativa autorevole e istituzionale per dare ilall'...Su Io Giornale: I belli della panchina. Da panche roventi a panche vincentiLa metamorfosi di Inzaghi e Allegri, che oggi deve rispondere all'Inter. Ma tutto ruota sugli umori di chi va ...Rudi Garcia non ha lasciato sicuramente grandi estimatori a Napoli dopo i primi mesi passati con gli azzurri dopo Spalletti: l'ex va oltre ...