La Promessa | Anticipazioni Puntate dal 22 al 26 Gennaio 2024 | Gregorio Viene Arrestato!

(Di martedì 16 gennaio 2024) Ladal 22 al 26arrestato per aver cercato di avvelenare Pia. Jana sparisce da Lae tutti cercano di capire dove sia stata mandata! Laprosegue e, nel corso della settimana dal 22 al 26, ci sarà spazio per grandi momenti che avranno a che fare soprattutto con. La sua colpevolezza in merito all’avvelenamento di Pia verrà a galla, e l’uomo sarà immediatamente arrestato. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. La: dove eravamo rimasti? Cruz e Jimema hanno degli scontri perché Jimena vuole che sia Jana ad occuparsi di lei ...