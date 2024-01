La Promessa Anticipazioni 17 gennaio 2024 | Grandi cambiamenti in arrivo alla tenuta!

La: Pia e Petra presto alla resa dei conti Per Petra si mette molto male . Con la partenza di Cruz le cose non saranno più le stesse . La donna perderà infatti l'appoggio e la ...Ecco in anteprima ledella puntata de La, in onda su Canale 5 mercoledì 17 gennaio alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di ...Le anticipazioni sulla serie Galaxy S24 di Samsung svelano ... L’anticipazione di questi dettagli di vendita aggiunge ulteriore attesa all’evento Galaxy Unpacked, che promette di rivelare ...Figlio in arrivo per l'attrice de La Promessa Maria Castro: l'interprete di Pia lascia la soap per la gravidanza L'idea degli sceneggiatori.