La polizia sequestra droga in due appartamenti della zona Nord

Pescara - Durante un normale controllo di routine in via Tavo, la Polizia ha effettuato una scoperta significativa, denunciando un uomo di 45 anni ... (abruzzo24ore.tv)

Una ragazza di 12 anni sarebbe stata incappucciata e sequestrata per alcune ore a Battipaglia per essere poi rilasciata davanti al cimitero degli ... (feedpress.me)

Dopo un attento monitoraggio, nella mattinata del 12 gennaio personale della Squadra Mobile, coadiuvato dal prezioso apporto dell'Unità Cinofila Antidroga dellaLocale di Asti, effettuava ..."I dati del 2018 dell'attività dellaMunicipale sono estremamente positivi, sia per quanto ... a fuoco 7 auto: indagini in corso La Guardia Costierasul territorio ligure migliaia di ...Avevano nascosto nella cassaforte della rivendita di tabacchi in zona Don Bosco/Casanova un etto di hashish ed una pistola, illecitamente portata fuori dalla abitazione dal titolare della licenza. Per ...Dall’inizio dell’anno, personale della Polizia di Stato - Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Asti ha effettuato servizi di ...