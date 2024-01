La piccola Hempel | in anteprima alcuni brani del racconto agghiacciante di una sopravvissuta all’eugenetica nazista

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 gennaio 2024). Quando leggerete La(Utet), il libro biografico di ElviraManthey di cui il FattoQuotidiano.it vi offre due pagine in, capirete di avere tra le mani un nuovo terrificante e orribile capitolo dei disumani crimini nazisti. Nata il 6 ottobre 1931 a Magdeburg, in Sassonia-Anhalt, Elvira è scampata allo sterminio sistematico dei figli di genitori definiti asoziale, sorta di “degenerati” e “inferiori” che “secondo la circolare del Ministero dell’interno del Reich del 14 dicembre 1937 “era un individuo che si comporta nei confronti della collettività in modo non costituente di per sé un reato, ma che tuttavia rivela la sua incapacità di adattamento”. Ad esempio il padre dellaElvira ...