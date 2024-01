La moglie di Mané su Georgina Rodriguez | “Non so chi sia…”

Leggi su cityrumors

(Di martedì 16 gennaio 2024) Aisha Tamba, nuova compagna diciottenne dell’ex Liverpool, ha parlato di una delle persone più care e vicine a Cristiano Ronaldo Ha fatto molto parlare il nuovo matrimonio di Sadio, ex attaccante del Liverpool ora in forza all’Al Nassr. Il calciatore si è sposato con la sua ragazza, appena diciottenne, Aisha Tamba, che negli ultimi giorni ha rilasciato alcune dichiarazioni particolari. Per esempio, infatti, ha ammesso di non aver mai sentito parlare della compagna di Cristiano Ronaldo,(Ansa) – Cityrumors.itNel prossimo futuro c’è una grande possibilità che le due si possano incrociare allo stadio, dato che sono entrambe le compagne di due giocatori della stessa squadra. Nonostante ciò, la neo-sposa diha confermato di non avere idea ...