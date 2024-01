La minaccia Houthi svuota sempre di più il Mar Rosso Usa e Uk bombardano | mentre l' Ue discute

(Di martedì 16 gennaio 2024) L'attacco dei ribelli yemeniti a un cargo greco fa risalire l'insicurezza lungo la rotta per Suez. Shell e altri annullano i transiti.l'Ue dibatte e cerca un consenso interno su quale forma dare a una futura missione navale

Non si fa attendere la replica degli Houthi ai raid di questa notte condotti sullo Yemen con missili Tomahawk e aerei da combattimento Thyphon da ... (secoloditalia)

Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno lanciato la scorsa notte raid aerei contro una serie di postazioni degli Houthi in Yemen . L’iniziativa ... (open.online)

Continua a rimanere alta la tensione in Yemen dopo gli attacchi di ieri notte, quando Stati Uniti e Gran Bretagna hanno lanciato raid aerei contro ... (open.online)

La decisione è stata presa la settimana scorsa tenendo conto dellaagli equipaggi e dei possibili rischi legati a fuoriuscite di petrolio in caso di attacchi. "Glipronti alla guerra ...Gli attacchisi sono spostati da una distrazione irritante in una realeper i mercati, le tariffe marittime, le tariffe assicurative di spedizione e persino interrotto le catene di ...La Francia e il Qatar stanno conducendo un'operazione congiunta per consegnare farmaci alle persone che sono state rapite lo scorso 7 ottobre e che ancora si trovano nella Striscia di Gaza. Lo ha reso ...Napoli, 16 Gennaio – Il recente conflitto nel Mar Rosso, con la coalizione guidata dal Regno Unito e dagli Stati Uniti che ha lanciato missili contro obiettivi militari controllati dai ribelli Houthi ...