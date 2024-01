La Lega non molla | stallo in Sardegna

Leggi su iltempo

(Di martedì 16 gennaio 2024) Non si sblocca la partita sulle Regionali nel centrodestra. Insono stati presentati i simboli ma non c'è ancora una candidatura unitaria. Fratelli d'Italia va avanti sul sindaco di Cagliari Truzzu, mentre l'uscente Solinas - sostenuto dagli «ex lumbard» - non ha fatto alcun passo indietro. Sul tavolo c'è pure il nodo Basilicata: Forza Italia difende l'uscente Bardi mentre lafa trapelare che non ci sono novità sul dossier Regionali, con il partito di via Bellerio che non intende spaccare il centrodestra ma punta a mantenere due candidature nelle Regioni dove si va al voto quest'anno (oltre a Solinas è in scadenza il mandato di Donatella Tesei in Umbria). «Solinas non ha governato male ma noi pensiamo che Truzzu possa fare meglio, sono ottimista», sottolinea parlando con i cronisti il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida. «Si troverà un ...