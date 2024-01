La Juve batte il Sassuolo 3-0 e torna a -2 dall' Inter

(Di martedì 16 gennaio 2024) TORINO (ITALPRESS) – Lantus resta a -2. Nell'ultima gara di una lunghissima 20esima giornata di campionato iniziata sabato scorso, i bianconeri hanno superato all'Allianz Stadium di Torino ilper 3-0 restando così sulla scia dei nerazzurri. Per lantus è stata la sesta vittoria di fila tra campionato e Coppa Italia, nonchè il 17esimo risultato utile consecutivo, mentre i neroverdi di Alessio Dionisi hanno perso la terza partita nelle ultime tre in trasferta tra campionato e coppa. Al quarto d'ora lantus è passata in vantaggio alla prima occasione sfruttando un errore in disimpegno della squadra ospite con Ferrari. Rugani ha recuperato palla servendo Locatelli che ha proseguito l'azione sulla corsia destra per Miretti, tocco per Vlahovic al limite ...

Chiesa e Rabiot non ci saranno, recuperati Cambiaso e Vlahovic TORINO - La semifinale di Coppa Italia come 'regalo' per le 400 panchine con la ... (ilgiornaleditalia)

Occasione sprecata per laal 76': su sponda di Chiesa, da ottima posizione, Weah la manda ... Erlic per gioco falloso, Ferrari per proteste leggi anche Coppa Italia, la Juventus4 - 0 il ...I bianconeri si impongono con due reti del serbo e il sigillo di Chiesa La Juventusil Sassuolo per 3 - 0 con una doppietta di Vlahovic e con il gol di Chiesa nel match che oggi ...partita La...Sesta vittoria consecutiva tra campionato e Coppa Italia per la Juventus che batte 3-0 il Sassuolo. Allo Stadium non c'è mai partita. La doppietta di Vlahovic e il gol nel finale di Chiesa mandano ko ...JUVENTUS-Sassuolo 3-0. Rete di Federico Chiesa. Errore in uscita del Sassuolo con Locatelli che si inserisce in area con la palla tra i piedi, poi serve Chiesa che in zona dischetto conclude con il ...